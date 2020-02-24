كواليس ما بعد القمة.. الحكم يغادر وسط الأمطار.. وتدريب الأهلي استعدادا لصنداونز (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتهت مباراة القمة بعدما أعلن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا فوز النادي الأهلي بالمباراة ضد الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد عدم وصول الأبيض إلى استاد القاهرة.

وتأجلت المباراة 60 دقيقة انتظاراً لوصول فريق الزمالك إلى استاد القاهرة، لكن الفريق الأبيض لم يصل لينتظر الحكم أكثر من 20 دقيقة قبل إعلان فوز الأهلي باللقاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 48 نقطة محققاً الانتصار رقم 16 على التوالى من أصل 16 مباراة خاض منها الأحمر 15 لقاء وفاز بالأخير بانسحاب الخصم.

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وبعد صافرة نهاية المباراة، خرج الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا، من أرض المباراة حاملا الكرة وبحواره مساعديه وسط سقوط الأمطار الغزيرة على ملعب القاهرة.

وقرر المدرب رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، خوض تدريبا على أرضية ملعب القاهرة، بعدما غاب المنافس عن مواجهة القمة.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبا خفيفا على أرضية ملعب القاهرة وسط حالة من المرح بين اللاعبين ، استعدادا لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي المقرر لها السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا.