"14 عقوبة منها الهبوط".. ماذا لو تدخلت لجنة الانضباط في أحداث القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً عن تطبيق اللائحة عقب انسحاب الزمالك أمام الأهلي في المباراة التي كان من المقرر أن تقام مساء اليوم الإثنين، على ملعب القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

وأكد اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يأسف عن هذا المشهد وسيتم تطبيق اللائحة بعد أن تبين له أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة.

وبحسب تصريحات عمرو الجانيني رئيس اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة إن يالزمالك سيقع تحت طائلة أحكام لجنة المسابقات باعتباره خاسراً وخصم 6 نقاط في نهاية الموسم إلا أن مسئولية لجنة الانضباط حسب لائحتها قد يضاعف العقوبات لتطول رئيس النادي الأبيض.

تقول لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة عن اتحادر الكرة والمعدلة عن الموسم الحالي 2019-2020، في الفقرة 9 من المادة 21 الخاصة بـ"مخالفات وعقوبات الأندية" ما يلي: "الامتناع عن المشاركة أو الانسحاب من إحدى أو كل المسابقات أو التلويح بذلك."

وتقول لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة عن اتحادر الكرة والمعدلة عن الموسم الحالي 2019-2020، في الفقرة 9 من المادة 21 الخاصة بـ"مخالفات وعقوبات الأندية" ما يلي: "الامتناع عن المشاركة أو الانسحاب من إحدى أو كل المسابقات أو التلويح بذلك."

وبذلك يعتبر الاتحاد المصري أن التلويح فقط بالانسحاب من أي بطولة يعني أن النادي الذي قام بذلك يقع تحت طائلة العقوبة، وهذا يتمثل في 14 بند.

يعاقب النادي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:-

1- تحذير.

2- التوبيخ.

3- غرامة مالية بحد أدنى خمسون ألف جنيه مصري.

4- خسارة المباريات.

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5- اللعب على ملعب محايد.

6- منع اللعب على ملعب معين.

7- الحرمان من القيد.

8- الخصم من النقاط.

9- هبوط فريق النادي إلى القسم الأدنى.

10- الاستبعاد من المشاركة في إحدى المسابقات لفترة تحددها اللجنة.

11- إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مسابقة أو أكثر.

12- منع فريق أو فرق النادي من المشاركة في إحدى أو كل المسابقات.

13- الحرمان من الجائزة.

14- سحب اللقب.

وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلل الوارد لهذه العقوبات.