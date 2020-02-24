عبد الحفيظ: لا تعليق على أحداث القمة.. ومشاركة رمضان أمام صنداونز في يد فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي، أصدر قرار بمنع أي لاعي أو إداري أو فرد من الجهاز الفني من الحديث عن مباراة القمة الأخيرة.

وأعلن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا فوز النادي الأهلي بمباراة القمة ضد الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد عدم وصول الأبيض إلى استاد القاهرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 48 نقطة محققاً الانتصار رقم 16 على التوالي من أصل 16 مباراة خاض منها الأحمر 15 لقاء وفاز بالأخير بانسحاب الخصم.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي:" بعد المباراة ابلغت جميع اللاعبين والجهاز الفني بقرار رئيس النادي بعدم الحديث عن المباراة.

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وأضاف:" سنتحدث فقط عن مواجهتي صنداونز بدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 29 من الشهر الجاري والعودة يوم 7 مارس.

واوضح، أن الأهلي أغلق صفحة مباراة القمة، والفريق أمامه مواجهتي أمام صنداونز وخاض اول تدريب بملعب القاهرة مساء اليوم استعدادا لمواجهة الذهاب.

وأشار عبد الحفيظ، ان رمضان صبحي سيكون جاهز مع الفريق أمام صنداونز، لكن مشاركته ستكون في يد المدرب فايلر، بعدما دخل بشكل كامل مع الفريق بالتدريبات.

وتابع:" رمضان صبحي كان في المراحل النهائية من التأهيل خلال الأيام الماضية ولا يزال أيام ليكون جاهزا بشكل كامل لخوض مواجهة صنداونز.

واتم تصريحاته:" سنسافر إلى جنوب أفريقيا قبل المباراة بعدة أيام وبالتحديد يوم 2 مارس على أن يخوض الفريق المباراة يوم 7 مارس".