بعد هدية الزمالك.. فايلر يهدد رقم أسطورة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

حصد النادي الأهلي النقطة رقم 48 في مسيرته بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعد الفوز على الزمالك لانسحاب الأخير وعدم حضوره استاد القاهرة.

وحضر النادي الأهلي إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة المؤجلة من الجولة 4 في بطولة الدوري المصري، ووصل طاقم الحكام الليتواني لكن لم يصل نادي الزمالك.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تأكد من عدم وجود عائق لوصول حافلة نادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، مؤكداً تطبيق لائحة العقوبات على النادي الأبيض.

وأطلق الحكم جيديميناس ماسيكا صافرته بانتهاء اللقاء واعتبار الأهلي فائزاً بعد انتظار الأحمر في ملعب المباراة لأكثر من 80 دقيقة تحسباً لوصول النادي الأبيض.

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وقبل مباراة الزمالك نجح رينيه فايلر في تحقيق 15 انتصار متتالي منذ بداية الموسم في بطولة الدوري ليحقق العلامة الكاملة بنسبة 100% انتصارات.

وجاءت هدية الزمالك بعدم الذهاب إلى ملعب المباراة لتمنح فايلر الفوز رقم 16 توالياً ليعزز رقمه القياسي في المركز الثاني لأفضل مسيرة انتصارات في تاريخ الدوري المصري.

واقترب المدرب السويسري من كسر رقم مانويل جوزيه مع الأهلي في موسم 2004-2005 عندما قاد البرتغالي الفارس الأحمر للفوز في 17 مباراة متتالية.

ويحتاج فايلر لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة من أجل معادلة رقم مانويل جوزيه وحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري المصري والنادي الأهلي.