مباشر بريميرليج.. ليفربول 3-2 وست هام.. ماني يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ووست هام على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتربع ليفربول على صدارة بريميرليج وفي جعبته 76 نقطة، بينما يأتي وست هام في المركز الـ18 برصيد 24 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندري روبيرتسون، فابينيو، جورجينيو فينالدوم، نابي كيتا، ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.

ملخص المباراة:

شهدت الدقائق الأولى من المباراة كثافة عالية من جانبي لاعبي ليفربول، وكاد الريدز أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة، لكن تسديدة الظهير الأيسر أندي روبيرتسون ذهبت فوق العارضة الأفقية.

وسجل ليفربول الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعدما أرسل الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد عرضية متقنة قابلها لاعب الوسط الهولندي فينالدوم بضربة رأسية سكنت شباك وست هام.

وجاء التعادل للضيوف سريعا في الدقيقة الـ12 عن طريق المدافع الفرنسي عيسى ديوب بضربة رأسية سكنت شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

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وفي الدقيقة الـ16، كاد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لليفربول من تسديدة رائعة أطلقها من على حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس فابيانسكي تألق في إبعادها.

وفي الدقيقة الـ31، مرر فيرمينو كرة رائعة إلى ألكسندر أرنولد على حدود منطقة الجزاء، ليسددها الظهير الأيمن صاروخية تمر بجوار قائم الضيوف بقليل.

نفذ ألكسندر أرنولد ركلة حرة في الدقيقة الـ39 بمهارة لتمر بجوار قائم الضيوف إلى ركلة ركنية لصالح الريدز، لينفذها الظهير الأيمن كالعادة ويستقبلها فيرجيل فان دايك برأسية خطيرة ارتطمت بأعلى العارضة الأفقية.

سجل وست هام الهدف الثاني عن طريق فورنالس، بعدما استغل اللاعب عرضية نوبل من الجبهة اليمنى ليحولها بقدمه اليمنى داخل شباك ليفربول ببراعة في الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء.

ونجح صلاح في إدراك هدف التعادل لليفربول في الدقيقة الـ68، بعدما استغل عرضية أرضية من روبيرتسون داخل منطقة الجزاء ليحولها صلاح داخل شباك وست هام بعدما مرت الكرة من بين قدمي الحارس فابيانسكي.

وظهر ماني في الدقيقة الـ81 ليسجل الهدف الثالث لليفربول بعدما استغل تمريرة أرنولد من الجبهة اليمنى ليودع الكرة بسهولة في شباك وست هام الخالية من الحارس فابيانسكي.

وفي الدقيقة الـ86، أحرز ماني الهدف الرابع لليفربول بعدما استغل عرضية أرنولد داخل منطقة الجزاء، لكن تم اللجوء إلى تقنية الفيديو التي قامت بإلغاء الهدف بسبب تسلل الجناح السنغالي.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..