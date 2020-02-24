وست هام يتقدم على ليفربول بهدف ثاني

تمكن وست هام يونايتد من تسجيل الهدف الثاني في لقاءه أمام ليفربول، والذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب آنفيلد،في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء الهدف الثاني بعد كرة عرضية وصلت إلى بابلو فورنالس الذي استغل خطأ في الرقابة من جو جوميز، ليسددها مباشرة في مرمى ليفربول معلنًا عن هدف بالدقيقة 54.
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