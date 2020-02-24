ليفربول يتعادل مع وست هام يونايتد في الشوط الأول

إنتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب آنفيلد، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ ليفربول المباراة بضغط قوي، لإحراز هدف مبكر، إلا أن دفاع وست هام ظهر متماسك بشكل كبير، حتى جاءت الدقيقة التاسعة لتشهد هدف الريدز بعد كرة عرضية متقنة من ألكسندر أرنولد أرتقى لها بشكل رائع الهولندي فينالدوم، ليضعها في الشباك.

ولم ينتظر وست هام طويلاً

حتى أدرك التعادل في الدقيقة 12، بعد ركلة ركنية استغل عيسى ديوب تباطؤ جو جوميز، ليضعها بشكل مميز في المرمى.

وبعد الهدف باتت المباراة سجال بين الفريقين، خاصة مع إغلاق لاعبي وست هام المساحات بشكل تام أمام محمد صلاح وساديو ماني، مما أثر على قدرات ليفربول الهجومية بشكل واضح.

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وكاد جوميز أن يكلف ليفربول هدف أخر في الدقيقة 24، بعد أن فشل في

السيطرة على الكرة ليخطفها مهاجم وست هام ويصبح على وشك الإنفراد بالمرمى، قبل أن يتمكن أليسون بيكر حارس مرمى الريدز من الخروج وإبعاد الكرة.

وعاب لاعبي لفربول التسرع في إنهاء الهجمات، خاصة مع رغبة الفريق لتحقيق الإنتصار في اللقاء، وصعوبة إختراق دفاعات وست هام المنظمة، على عكس دفاع الريدز الذي غاب عنه التنظيم خاصة في الكرات الركنية والتي كادت أن تتسبب في أهداف أخرى.

وسدد أرنولد كرة قوية ولكن خرجت إلى خارج الملعب، ثم من ركلة ركنية يرتقي لها المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، ولكن تتكفل العارضة بإبعادها لتحافظ على النتيجة بالتعادل الإيجابي حتى نهاية الشوط الأول.