ذوو القدرات والهمم تُحيي حفل افتتاح البطولة العربية الأولي للكرة الطائرة جلوس

قامت فرق مراكز الأنشطة وتنمية الفنون والإبداع لمراكز الشباب لذوي القدرات والهمم، والتي تشرف عليها الإدارة المركزية لشئون الوزير(مكتب ذوي القدرات والهمم، بإحياء حفل افتتاح البطولة العربية للكرة الطائرة جلوس منتخبات (رجال)، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من (21-27) فبراير الجاري بالصالة المغطاه بإستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 6 منتخبات عربية هي"الجزائر، السعودية، العراق، فلسطين، ليبيا، مصر".

حضر حفل الافتتاح الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية نائباً عن الوزير، الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، التونسي على حرز الله رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للفئات الخاصة، إيهاب حسانين نائب

رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للفئات الخاصة عن افريقيا، الكابتن عماد رمضان أمين صندوق الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة.

ومن جانبه، رحب مساعد وزير الشباب والرياضة بالوفود العربية المشاركة فى البطولة، مؤكدا حرص مصر الدائم قيادة وشعبا على استضافة الأشقاء العرب والترحيب بهم فى بلدهم الثانى مصر، لافتا إلى استعداد مصر الدائم لاستضافة المنافسات العربية والتى من شأنها تنمية وتوطيد العلاقات العربية.

وفي المقابل، أشار عماد رمضان أمين صندوق الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة الي

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الدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاستضافة مصر للبطولات الدولية خير دليل علي دعم الحكومة المصرية لكافة الإتحادات المصرية ويعزز من قدرتها على إنجاح تلك البطولات.

وأعرب على حرز الله رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للفئات الخاصة عن سعادته بإقامة البطولة الأولي بالقاهرة موجها شكره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، متمنيا أن تكون البطولة على أعلى مستوى يليق باسم مصر

تجدر الإشارة إلي أن حفل الإفتتاح شارك فيه ذوي القدرات والهمم من محافظات"القاهرة، الجيزة، القليوبية، والغربية"، حيث قدمت محافظة الجيزة فقرة فرعوني وفقرة مودرن، وقدمت محافظة القليوبية فقرة فلاحي، وقدمت محافظة الغربية فقرة التنورة، فيما قدمت محافظة القاهرة فقرة وطني، واختتمت الحفل بفقرة "مصر بتسلم عليكوا" شاركت فيها جميع المحافظات.