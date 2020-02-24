فوز الأهلي يدفع وليد سليمان لتصدر تويتر

تصدر هاشتاج وليد سليمان، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب احتفالاته بطريقة كوميدية، بإعلان الفوز الـ 16 على التوالي في القمة أمام الزمالك، الذي لم يأتي إلى استاد القمة لمواجهة المارد الأحمر، بسبب عطل الحافلة الخاصة بـ اللاعبين وسوء الأحوال الجوية، حسبما تصريحات رئيس نادي الزمالك .

واحتفل وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بعد إعلان الحكم الليتواني جيديميناس ماجيكا،

إلغاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز لعدم وصول فريق الزمالك إلى ملعب القاهرة الدولي.

وكان من المنتظر أن تقام المباراة في السابعة ونصف مساء اليوم الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، قبل أن يتم تأجيله لمدة ساعة، وعقب انتهاء المدة القانونية، لم تصل حافلة الزمالك، بعد أن

تعرضت لعطل، وقام لاعبو الفريق بمغادرة الأتوبيس إلى منازلهم، ليتم إعلان الزمالك مُنسحبًا وفوز الأهلي.

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وأطلق الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، صافرته معلنًا إلغاء مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، بعد تأجيل المباراة لمدة ساعة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.