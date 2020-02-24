شاهد.. إبراهيم سعيد: الكرة المصرية تعيش أسوأ فتراتها

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أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن كرة القدم المصرية تعيش في أسوأ فتراتها.
وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف مساء، قبل أن يتأخرالفريق الأبيض عن التواجد في الملعب ليؤجل إتحاد الكرة المباراة لمدة ساعة، قبل أن يتم إلغاء اللقاء لعدم حضور الزمالك.
وقال سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " أسوأ فترة في تاريخ كره القدم المصرية وانسحاب الزمالك لا يليق بمكانته واسمه مهما كانت الاسباب".
واختتم "لا يوجد تبرير مقنع للإنسحاب، كرة القدم المصرية تعيش فترة العشوائية بجدارة".
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