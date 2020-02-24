محمد صلاح: أخشى على لاعبي الزمالك من الغرور أمام الترجي

قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أنه يخشى على لاعبي الفريق الأبيض الدخول في حالة من الغرور قبل مواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي":" أخشى على الزمالك من الغرور في هذه المواجهة عقب التتويج بلقبي السوبر المصري والأفريقي".
وأضاف:" يجب استغلال هذه الحالة المعنوية الكبيرة بتكون بمثابة حافز في مواجهة بطل تونس".
وأنهى حديثه مؤكداً أن الفريق التونسي تأثر برحيل 4 من نجومه، وعلى الزمالك استغلال غياب إينين من نجومه طه ياسين الخنيسي وسامح الدربالي.
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