وست هام يُعادل النتيجة أمام ليفربول

تمكن وست هام يونايتد من معادلة النتيجة أمام ليفربول، وتسجيل هدف التعادل في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب أنفيلد، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من حاليًا على ملعب أنفيلد، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء الهدف من ركلة ركنية استغل عيسى ديوب تباطؤ مدافع ليفربول جو جوميز، ليلعبها رأسية متقنة في المرمى بالدقيقة 12.

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