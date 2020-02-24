فينالدوم يمنح ليفربول هدف التقدم أمام وست هام

تمكن ليفربول من التقدم بالهدف الأول أمام وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علىملعب انفيلد في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز .
جاء الهدف بعد عرضية من ألكسندر أرنولد أرتقى لها الهولندي فينالدوم بشكل رائع، ليودعها في الشباك معلنًا عن الهدف الأول في الدقيقة التاسعة.
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