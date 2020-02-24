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فينالدوم يمنح ليفربول هدف التقدم أمام وست هام

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تمكن من التقدم بالهدف الأول أمام وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على

ملعب انفيلد في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الممتاز .

جاء الهدف بعد عرضية من ألكسندر أرنولد أرتقى لها الهولندي فينالدوم بشكل رائع، ليودعها في الشباك معلنًا عن الهدف الأول في الدقيقة التاسعة.

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