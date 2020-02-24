عبد الحفيظ: تصريحات موسيماني تنويم مغناطيسي والثأر لا يشغلنا

رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ما وصفه بتصريحات التنويم المغناطيسي التي يلجأ لها المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل باستاد القاهرة.

وقال عبد الحفيظ:" لا علاقة لنا بما يردده مدرب صن داونز حول غيابات لاعبيه والإصابات التي تضرب صفوفه ، نحترم صن داونز وسنلعب بكل قوتنا لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة قبل السفر لجنوب أفريقيا".

وأشار إلى أن الأهلي ليس منشغلاً بالثأر من صن داونز بعد خسارته بخماسية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي. ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل باستاد القاهرة.وقال عبد الحفيظ:" لا علاقة لنا بما يردده مدرب صن داونز حول غيابات لاعبيه والإصابات التي تضرب صفوفه ، نحترم صن داونز وسنلعب بكل قوتنا لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة قبل السفر لجنوب أفريقيا".وأشار إلى أن الأهلي ليس منشغلاً بالثأر من صن داونز بعد خسارته بخماسية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

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