الاختبار الطبي يحسم مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

يخضع رمضان صبحي صانع ألعاب فريق الأهلي لاختبار طبي غداً الثلاثاء لتحديد مدى جاهزيته لخوض لقاء صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب رمضان عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل باستاد القاهرة.

داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.ويغيب رمضان عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابته في العضلة الخلفية.ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل باستاد القاهرة.

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