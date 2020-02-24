اتحاد الكرة يتحدى مرتضى منصور ويتوعد الزمالك في بيان رسمي بعد فضيحة القمة

توعد اتحاد كرة القدم المصري نادي الزمالك، بتلقي عقوبات “منتظرة” بعد قراره بعدم خوض مباراة القمة 119 ضد الأهلي، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري.

وتحجج نادي الزمالك بعدم وصول حافلة فريقه إلى استاد القاهرة، نتيجة التكدس المروري بسبب حالة الطقس، وهطول الأمطار على شوارع القاهرة.

وتواجد الأهلي بمفرده رفقة طاقم التحكيم في الملعب، وتم إطلاق صافرة البداية من الحكم الليتواني، في الوقت الذي كانت فيه حافلة الزمالك، تعد أدراجها عائدة إلى شارع مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقر نادي الزمالك.

وتفاعل الاتحاد المصري مع “الفضيحة” سريعًا، وكتب عبر حسابه الرسمي “نأسف لهذا المشهد، سنطبق اللائحة”.

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وكذّب الاتحاد ادعائات رئيس الزمالك “مرتضى منصور” في تأكيده على صعوبة الوصول إلى الملعب، حيث جاء في البيان “تم التنسيق مع الأمن وتبين للاتحاد المصري أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة”.

وتنص اللائحة على اعتبار الزمالك خاسرًا، مع خصم ست نقاط من رصيده في نهاية الدوري، وتغريمه ماديًا.

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