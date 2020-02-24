المولودية يحسم ديربي الجزائر بهدف ثمين

حسم مولودية الجزائر لقاء الديربي بعدما تغلب على مضيفه اتحاد الجزائر بهدف دون رد، مساء اليوم الأثنين 24-2-2020، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الجزائري. دخل فريق المولودية اللقاء، بهدف انتزاع النقاط الثلاثة والاقتراب أكثر من شباب بلوزداد المتصدر. وانتظر المولودية حتى الدقيقة 62 ليُسجل هدف الفوز عبر المهاجم “سامي فريوي”. بهذا الفوز، صعد مولودية الجزائر للمركز الثاني برصيد 33 نقطة مُقلصا الفارق مع بلوزداد إلى 3 نقاط، وله مباراة مؤجلة، في حين تجمد رصيد اتحاد الجزائر عند النقطة 25 في المركز التاسع.

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