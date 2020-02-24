رياضة | أخبار ريال مدريد.. إيقاف نجم الملكي قبل موقعة السيتي وأزمة جديدة تواجه زيدان في البيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد.. إيقاف نجم الملكي قبل موقعة السيتي وأزمة جديدة تواجه زيدان في البيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 24 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إعلان طاقم حكام مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد الأحد المقبل بقيادة ماتيو لاهوز.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم مانشستر سيتي يشيد بريال مدريد

أشاد كيفن دي بروين نجم خط وسط مانشستر سيتي بقدرات وإمكانيات ريال مدريد مؤكداً سعي فريقه إلى تحقيق الفوز في المواجهة بين الفريقين في مباراة الذهاب يوم الأربعاء المقبل في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"إنهم ريال مدريد، لقد حققوا الفوز بأكبر عدد من الألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا".

واختتم دي بروين تصريحاته قائلاً:"نريد اللعب أمامهم كما نفعل دوماً، نريد الاعتماد على الهجوم والضغط أمام ريال مدريد، الجميع يسعى إلى تقديم مباراة جيدة تقودنا نحو تحقيق الفوز".

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينج في الصيف المقبل وذلك بسبب حرمان النادي الانجليزي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لعامين مقبلين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات الثنائي دي بروين وستيرلينج، حيث يسعى زيدان إلى فعل المستحيل من أجل رؤية ثنائي مانشستر سيتي في قلعة سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل.

- حيرة في ريال مدريد بسبب هازارد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن بعض التفاصيل المهمة بشأن إصابة نجم الفريق البلجيكي إدين هازارد وأكدت أنه هناك جدل داخل النادي الملكي عن كيفية علاج النجم البلجيكي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن أطباء ريال مدريد أمام خيارين، أولهما هو علاج هازارد بشكل طبيعي ووضع برنامج خاص له أما الخيار الثاني هو أن يخضع النجم البلجيكي لعملية جراحية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد تعرض لإصابة في نفس مكان إصابته الماضية التي أبعدته ثلاثة أشهر عن الملاعب وأن هذا الأمر ليس مصادفة وقد يشير إلى ضرورة التدخل الجراحي هذه المرة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هازارد سيغيب لمدة شهرين إن تم علاجه بجلسات العلاج الطبيعي وما شابه ذلك بينما سيطول غيابه لثلاثة أشهر أو أكثر لو خضع لعملية جراحية مما يعني أن الموسم انتهى بالنسبة له وسيتم تحضيره للموسم المقبل وهذا الخيار قد يقلل فرصه في المشاركة في يورو 2020 برفقة منتخب بلجيكا أيضًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سبب مشاكل هازارد مع الكاحل الأيمن تعود للإصابة التي تعرض لها في عام 2017 أثناء تدريبات منتخب بلجيكا وتم وضع له حينها لوحة التيتانيوم على طول الجزء السفلي من الشظية وهو إجراء علاجي يستخدم في هذه الحالات لمساعدة العظام على الالتئام لكن يبدو أن هذا الإجراء هو جرثومة إصابة هازارد المتكررة في هذا المكان.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لم يعلن عن مدة غياب النجم البلجيكي لكن في نظر الكثير من التقارير الصحفية أن موسمه قد انتهى بشكل مؤكد وسط حسرة جماهير الملكي.

وكشف ريال مدريد الإسباني بالأمس عن التشخيص النهائي وتفاصيل إصابة نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد الذي تعرض للإصابة في مباراة الفريق أمام ليفانتي في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيان له على الموقع الرسمي له على شبكة الإنترنت:"بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدين هازارد من قبل عيادة ريال مدريد للخدمات الطبية، تم تشخيص إصابته بشق في الشظية اليمنى البعيدة، ونحن في انتظار التطوارت".

وأفادت صحيفة ماركا بأن الإصابة ستبعد هازارد لفترة طويلة عن الملاعب وبالتالي سيغيب عن المباراتين الحاسمتين أمام كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في كلاسيكو الأرض في بطولة الدوري الأسبوع المقبل.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن الإصابة التي يعاني منها هازارد خطيرة وستبعده عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهرين تقريباً.

- أزمة داخل ريال مدريد بسبب هازارد

نشبت أزمة كبرى داخل فريق ريال مدريد في الساعات الماضية وذلك بعد إصابة اللاعب البلجيكي ايدين هازارد في مباراة ليفانتي الماضية في الدوري الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏كواترو، إلى أن في ريال مدريد يعتقدون أن إجراء العملية هو الخيار الأمثل لكي يعود اللاعب بجاهزية تامة، ولكن إجراء العملية يعني نهاية موسم هازارد وهو ما يعرضه لخطر عدم المشاركة في يورو 2020 الصيف المقبل.

وغاب هازارد في الفترة الماضية عن ريال مدريد لما يقارب الشهرين بعد الاصابة في شهر ديسمبر الماضي، ولكن تجددت إصاباته مرة أخرى بعد المشاركة مع الفريق.

يُذكر أن كاحل اللاعب البلجيكي يحتوي على قطعة معدنية من التيتانيوم قد تكون هي سبب تكرار إصابته.

- بعد إصابة هازارد.. صدمة جديدة تضرب ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

أكدت محكمة إسبانية اليوم الإثنين ان نجم فريق ريال مدريد، مثل أمامها بسبب القيادة وهو يحمل رخصة سير غير صالحة للمرة الثانية خلال سبعة أعوام، وتجاوز السرعة القصوى.

وأشارت محكمة العاصمة الإسبانية إلى أن مارسيلو لاعب الريال الذي يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري المحلي لكرة القدم، أقر بذنبه في القيادة بسرعة 134 كلم/ساعة في منطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 120 كلم/ساعة، وذلك في ديسمبر الماضي.

كما تبين ان رخصة القيادة التي كان اللاعب يحملها، غير صالحة.

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ومن المقرر ان يمثل اللاعب الدولي البالغ 31 عاما، أمام المحكمة مجددا في مارس المقبل، حيث يتوقع صدور حكم في القضية.

وفرضت على اللاعب غرامة مالية قدرها ستة آلاف يورو في مارس 2013، بسبب قيادته السيارة بعدما تم تعليق العمل برخصته.

- رابطة الدوري الإسباني تعلن عن حكم مواجهة الكلاسيكو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" طاقم التحكيم الذي سيدير كلاسيكو الأرض والذي سيجمع ريال مدريد وغريمه برشلونة المقرر لها الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من ماتيو لاهوز حكمًا للساحة و خوسيه لويس غونزاليس جونزاليس حكماً على الـ VAR خلال كلاسيكو البيرنابيو.

والجدير بالذكر أنا لاهوز أدار ٣٧ مباراة قبل ذلك لبرشلونة نجح في تحقيق الفوز خلال ٢٦ مباراة وتعادل في ٨ لقاءات فيما تلقى الخسارة في ٣ مباريات.

كما قاد نفس الحكم ٣٨ مباراة لريال مدريد، حقق الفوز في ٢٦ مباراة وتعادل في ٥ مباريات وخسر في ٧ مباريات.

- 3 حلول أمام زيدان لتعويض غياب البلجيكي عن ريال مدريد

تعرض البلجيكي إدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام ليفانتي في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وكان ريال مدريد قد تعرض للهزيمة بهدف نظيف أمام فريق ليفانتي، في الجولة الخامسة والعشرين من الليجا، في اللقاء الذي أقيم بينهما السبت الماضي على أرضية ملعب سيوداد دي فالنسيا، ليتخلى عن الصدارة لمصلحة برشلونة، والذي فاز على إيبار بخماسية نظيفة في الجولة ذاتها.

وتعرض هازارد للإصابة في مباراة ليفانتي، وبعد الفحوصات أكد الفريق الملكي أن إصابة هازارد عبارة عن شرخ في شظية القدم اليمنى، ومن المتوقع غيابه لمدة شهرين أو أكثر عن المباريات.

وينتظر ريال مدريد أسبوع حاسم من المباريات سواء في بطولة الدوري الإسباني، أو على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام فريقي برشلونة في الكلاسيكو المتتظر، ومانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر من المسابقة القارية. ويستعرض لكم"الخليج 365 الرياضي"، بدائل هازارد المتاحه أمام زيدان، في المباريات الحاسمة خلال الفترة المقبلة.

* ثنائي هجومي :

من الممكن أن يعتمد زين الدين زيدان على لوكا يوفيتش بجانب كريم بنزيما كثنائي هجومي، مع وجود أربع لاعبين في خط الوسط، على الرغم من عدم قناعة المدرب الفرنسي باللاعب الصربي، كما هو الحال في المباريات السابقة.

* ثلاثي هجومي :

يمكن لـ زيدان الإعتماد على طريقة 4-3-3، بوجود بيل وفينيسيوس جونيور بجانب كريم بنزيما، وقد يكون لوكاس فاسكيز بديل جاريث بيل في الناحية اليمنى.

* 5 لاعبين في خط الوسط بجانب بنزيما :

قد يعتمد زين الدين زيدان على خمس لاعبين في خط الوسط مع وجود كريما بنزيما في خط الهجوم، وتلك الطريقة دفع بها المدرب الفرنسي أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وتمكن من الفوز بهدف نظيف.

- بسبب احتفال استفزازي.. ريال مدريد يفقد لاعبه أمام برشلونة في الكلاسيكو

سيغيب لاعب نادي ​ريال مدريد عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة بسبب احتفاله بطريقه استفزازية.

احتفل رودريجو لاعب نادي ​ريال مدريد​ ​رودريجو​ بطريقة استفزازية بعد تسجيله للهدف الثاني لفريق ريال مدريد كاستيا في مرمى نادي سان سيبستيان دي لوس ريس،قد احتفل اللاعب بطريقة مثيرة للجدل مما دفع حكم المباراة الى طرده قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الاصلي للمباراة.

وبالتالي فان رودريجو الذي ساهم في احتلال كاستيا المركز السابع في ترتيب المجموعة الثاني من دوري الدرجة الثانية في ​الدوري الاسباني​ سيغيب عن مباراة الكلاسيكو التي ستجمع ريال مدريد مع ​برشلونة​ في الاول من مارس القادم ضمن الجولة ال 26 من عمر الدوري الإسباني.

- تشيلسي يسعى لخطف هدف ريال مدريد من باريس سان جيرمان

يراقب ​تشيلسي​ وضع ​المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي​ لاعب انتر ميلان الإيكالي والمعار إلى ​باريس سان جيرمان​ هذا الموسم.

يلعب مهاجم ​إنتر ميلان​ حاليا على سبيل الإعارة مع الفريق الفرنسي، على الرغم من أن مستقبله بعد هذه الحملة في مهب الريح.

وأوضحت بعض التقارير إن إيكاردي وزوجته وكيلته ​واندا نارا​ لن يعارضا العودة إلى إيطاليا، ولكن العودة إلى الإنتر تبدو غير مرجحة.

وفي مقابلة صحافية، اعترفت واندا : "لا أعرف ما إذا كنا سنعيش في ميلانو أو باريس في العام المقبل. في كرة القدم، لا تعرف أبدًا ما سيحدث".

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" إن تشيلسي أحيط علما بحالة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، حيث يتابع ​ريال مدريد​ و​يوفنتوس​ التطورات