رياضة | بايرن ميونخ يستعد لخطف نجم جديد من الدوري الألماني بمبلغ ضخم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يستعد لخطف نجم جديد من الدوري الألماني بمبلغ ضخم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي بايرن ميونخ الألماني اهتمام كبير بضم نجم جديد من نجوم الدوري الألماني الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بايرن ميونخ يستهدف ضم دايوت أوباميكانو

وأكدت صحيفة "كيكر" الإسبانية أن نادي بايرن ميونخ يريد التعاقد مع الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع نادي لايبزج الألماني في الصيف القادم.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي بايرن ميونخ بدأ بالفعل التفاوض مع نادي لايبزج لضم دايوت في الصيف لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.

مبلغ ضخم من بايرن ميونخ لضم أوباميكانو

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وكشفت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ مستعد لتقديم مبلغ ضخم يصل إلى 60 مليون يورو لضم دايوت أوباميكانو في الصيف القادم.

وينتهي عقد دايوت أوباميكانو مع نادي لايبزج بشكل رسمي في نهاية عام 2021 القادم.

صراع كبير على ضم دايوت أوباميكانو

كما ذكرت الصحيفة أنه يوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع دايوت في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

مشاركات دايوت أوباميكانو مع نادي لايبزج هذا الموسم

وقد شارك دايوت أوباميكانو في 26 مباراة حتى الآن مع نادي لايبزج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل او يصنع خلالهم أي اهداف.