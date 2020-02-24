رياضة | صافرة إيطالية تُدير قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صافرة إيطالية تُدير قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتولى الحكم الإيطالي دانيلي اورساتو إدارة مباراة ريال مدريد مع مانشستر سيتي الإنجليزي بعد غد الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويساعد اورساتو كل من لورينزو ماجانيلي واليساندرو جيالاتيني ودانييلي دوفيري في ملعب سانتياجو برنابيو.

ويتولى ماسيميليانو ايراتي مسئولية تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بالتعاون مع كاري كاربوني.

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وسبق لاورساتو أن أدار مباراة واحدة من قبل للريال هذا الموسم خلال الفوز على جالطة سراي التركي بهدف دون رد كما أدار المباراة التي اكتسح فيها ريال مدريد فريق مالمو السويدي 8 - صفر في 2015.

ويتولى الإسباني جيل مانزانو إدارة مباراة ليون الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي يوم الأربعاء.

ويساعد مانزانو كل من دييجو باربيرو وانخل نيفادو وجويليرمو كوادرا.

ويتولى خوان مارتينيز مسئولية تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بالتعاون مع ريكارد دي بورجوس.