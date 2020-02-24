رياضة | أحمد بلال يستفز جماهير الأبيض: الزمالك هرب من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد بلال يستفز جماهير الأبيض: الزمالك هرب من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفز أحمد بلال لاعب الأهلي السابق جماهير نادي الزمالك بعد انسحاب الأبيض من لقاء القمة اليوم في مباراة مؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة بالدوري.

وقال أحمد بلال في تصريحات تلفزيونيه عبر قناة الأهلي: الزمالك تعتمد الانسحاب والهروب من مواجهة الأهلي، في مشهد مؤسف للكرة المصرية.

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واضاف: الأهلي احترم الدولة والقنوانين بالذهاب لملعب ستاد القاهرة وخوض المباراة أمام الزمالك، في حين هرب الأبيض من المواجهة دون أي عواقب.