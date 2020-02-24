رياضة | عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك قرارًا من إدارة النادي الأحمر للجهاز الفني واللاعبين بعدم الحديث عن مباراة الزمالك.

عبد الحفيظ أضاف في تصريحات تلفزيونية :"مباراة صن داونز هامة للغاية، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز والعودة من بيروتوريا والفريق في حوزته بطاقة التأهل لنصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا".

وتابع :"الفريق سيخوض تدريباته ظهر غد الثلاثاء على ستاد مختار التتش في بداية الاستعداد لمواجهة صن داونز".

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وزاد :"لا نفكر في أي شيء حاليا إلا مباراة صن داونز الهامة للغاية".

وعن جاهزية رمضان صبحي قال :"رمضان صبحي جاهز طبيا لمواجهة صن داونز وسيتواجد معنا في المباراة".

وواصل :"اللاعب يؤدي المراحل النهائية من التأهيل وسيخوض التدريبات الجماعية مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأتم حديثه :"سنسافر إلى جنوب إفريقيا يوم ١ مارس المقبل استعدادًا لمباراة الإياب أمام صن داونز".