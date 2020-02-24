رياضة | أحمد موسى تعليقا على انسحاب الزمالك: "الجنايني خايف من مرتضى منصور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد موسى تعليقا على انسحاب الزمالك: "الجنايني خايف من مرتضى منصور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي أحمد موسى على واقعة انسحاب نادي الزمالك أمام الأهلي في المباراة التي كان مقررا إقامتها اليوم على ملعب القاهرة الدولي.

ولم تصل حافلة الزمالك إلى ملعب القاهرة الدولي في الوقت المحدد ليعلن الحكم الليتواني مازيكا انسحاب القلعة البيضاء من اللقاء بعد مرور 30 دقيقة من عمر المواجهة.

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وقال أحمد موسى في تصريحات خلال برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد": "كل الجماهير في مصر والعالم العربي كانوا ينتظرون مباراة القمة".

وتابع: "ما حدث في ملعب القاهرة يشوه صورة مصر وما حدث لا يجب السكوت عليه".

واختتم: " عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة خايف من مرتضى منصور قولا واحد لو تم تأجيل الماتش لحد بكرة مكانش الزمالك هييجي برده".