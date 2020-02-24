رياضة | عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الليتواتي جيديميناس ماسيكا صافرته، بعد مرور 20 دقيقة من بداية المباراة، بحضور النادي الأهلي فقط ثم قام بإلغائها بعد عدم حضور نادي الزمالك لملعب المباراة.

وقال الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح: "إذا تم إثبات أن عدم تواجد نادى الزمالك فى ملعب المباراة يأتى لقوة قاهرة، هنا لم يخصم من الزمالك أى نقاط".

وتابع: "بينما إذا لك يثبت الزمالك أن عدم وجوده فى ملعب القاهرة لمواجهة الأهلي، بسبب القوة القاهرة، سيكون القرار هو خصم 3 نقاط من الزمالك".

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وكان اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى قرر تأجيل المباراة من السابعة ونصف مساء إلى الثامنة ونصف بسبب سقوط الأمطار.