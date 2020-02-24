اونلاين | «شووت» NOW مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يلا شوت بث مباشر SALAH LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ليفربول SALAH

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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ليفربول مع فريق وست هام يونايتد اليوم الاثنين 24 فبراير KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORAHD وسوف تكون تلك المواجهة نارية من أجل حصد الثلاث نقاط.

يلا كورة وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق وست هام يونايتد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 وبفارق 19 نقطة عن فريق مانشستر سيتي BEIN MATSH صاحب المركز الثاني والذي فاز على ليستر سيتي بنتيجة هدف نظيف خلال تلك الجولة COOL KOORA مباراة ليفربول ضد فريق وست هام يونايتد على ملعب الانفيلد YALA KOORA.

يلا كورة وتعد مباراة فريق وست هام يونايتد مع فريق ليفربول هي الأخيرة خلال هذة الجولة، حيث أقيم يوم السبت الماضي 6 مباريات، واقيمت يوم الأحد 3 مباريات KOORA STAR وحقق الريدز انتصارا سهلا على فريق وست هام يونايتد في الدور الأول بملعب لندن بنتيجة هدفين مقابل لا شيء عن طريق محمد صلاح واوكسليد تشامبرلين KOORA LIVE.