اونلاين | «يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

خط الوسط : تشامبرلين - فابينو - جوردان هندرسون

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خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

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تنطلق مباراة ليفربول وويستهام يونايتد بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم