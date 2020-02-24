كأس الأتحاد الأسيوي:ضربة جزاء متأخرة تمنح الانصار الفوز علي الفيصلي

الإثنين 24 فبراير 2020

إفتتح التسجيل فريق الفيصلي الأردني عن طريق لاعبه أنس الجبارات في الدقيقة العاشرة من المباراة ولكن أحرز فريق الأنصار اللبناني هدف التعادل عن طريق لاعبه حسن معتوق في الدقيقة 16 من زمن المباراة.

Advertisements

وتمكن لاعب الأنصار الحاج مالك من إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 42 من عمر المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق اللبناني بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي الشوط الثاني لم يتوقف لاعبي فريق الأنصار من إحراز الأهداف بل تمكنوا من إحراز الهدف الثالث عن طريق لاعبه حسن شعيتو في الدقيقة 51 ولكن إستطاع الفيصلي بإداء لاعبيه بإحراز هدفين التعادل عن طريق كل من أحمد العرسان في الدقيقة 61 و أحمد حمدوني في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

ولكن لن تنتهي هذه المباراة الدرامية بل إستطاع فريق الأنصار بإحراز هدف الفوز عن طريق ضربة جزاء احتسابه الحكم قبل صافرة نهابة المباراة بأقدام لاعبه المخضرم الحاج مالك.