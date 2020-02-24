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الأتحاد الأيطالي يدرس إستكمال الدوري بدون جماهير.

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كتب:أحمد شعبان. 0 تبليغ

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الإثنين 24 فبراير 2020

يبدو أن سيستمر بدون حضور المشجعين داخل أرضية الملعب، نتيجة إنتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، بداية من مدينة ميلانو الإيطالية.

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وقرر الأتحاد الإيطالي في وقت سابق بتأجيل عدد كبير من المباريات سواء في دوري الدرجة الأولي أو الثانية بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل.

وأكدت صحيفة لاجازيتا الإيطالية إنه من المرجح أن تسمح الحكومة الإيطالية بإقامة منافسات دوري الدرجة الأولي والثانية الإيطالي بدون حضور جماهيري بعد تقديم إقتراح من قبل الاتحاد الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن الساعات المقبلة ستشهد توقيع ذلك القرار رسمياً من قبل جوسيبي كونتي رئيس وزراء آيطاليا لإستكمال فعاليات الكالتشيو بدون جمهور.

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