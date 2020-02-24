٤ منتخبات تدخل صراعاً نارياً علي جوهرة دورتموند.

الإثنين 24 فبراير 2020

يتألق لاعب بوروسيا دورتموند الشاب جيوفاتي رينا بشكل ملفت للأنظار منذ ظهوره الأول مع النادي في الشهر الماضي.



وبدأ اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً في الظهور مع الفريق الألماني منذ شهر يناير عندما قرر المدرب إشراكه مع الفريق الأول ولذلك لفت أنظار الجميع حوله ليشارك في 8 مباريات متتالية.

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ويعيش اللاعب حالة من التطور الرهيب مع الفريق علي غرار مع حدث مع الإنجليزي جادون سانشو والذي يعتبر أحد أبرز اللاعبين الشبان في العالم حالياً.

جيوفاني رينا هو نجل لاعب مانشستر سيتي و سندرلاند السابق كلاوديو رينا وخاض الأب كلاوديو أكثر من 100 مباراة مع منتخب أمريكا بينما الأبن جيوفاني سيكون طرفاً في صراع شرس بين 4 إتحادات لتمثيل منتخباتهم دولياً.

وقام اللاعب بتمثيل بتمثيل منتخب أمريكا في بعض الفئات السنية ولكن الإتحاد الانجليزي علم بإمكانية إستدعاء اللاعب الموهوب لتمثيل منتخب الأسود الثلاثة.

ويمكن لرينا تمثيل البرتغال والأرجنتين أيضا بسبب أصول أجداده.