انت الان تتابع بسبب فيروس كورونا... رابطة الدوري الإيطالي تقترح إقامة المباريات بدون جمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

اقترحت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إقامة مباريات المسابقة بدون جمهور في المناطق المتضررة من انتشار فيروس كورونا شمالي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية اليوم الاثنين أن باولو دالبينو، رئيس الرابطة، بعث بخطاب إلى الحكومة الإيطالية اقترح فيه عدم تعليق مباريات المسابقة في المناطق المتضررة وإقامتها بدون جمهور.

وأضاف دالبينو أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على جدول مباريات الدوري حتى بدء بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في حزيران/يونيو المقبل.

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وشهدت إيطاليا إلغاء العديد من المباريات على مستوى منافسات الهواة وكذلك إلغاء أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى كانت مقررة أمس الأحد، من بينها مباراة إنتر ميلان مع سامبدوريا، وذلك بناء على تعليمات من الحكومة الإيطالية، تضمنت إرشادات لتقليص انتشار فيروس كورونا القاتل.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس المتحور في إيطاليا ارتفعت على نحو ملحوظ، وتم تطويق العديد من المناطق لوقف الانتشار السريع لفيروس (سارس-كوفي2-).