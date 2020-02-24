شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن الانسحاب: «كانت نيّتنا طيبة.. والأولاد متغدوش واشتروا مياه وشيكولاته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد الراعي، مدير الإعلام بنادي الزمالك، إن الزمالك اتخذ كل الإجراءات القانونية لرفض احتساب نتيجة مباراة القمة للنادي الأهلي.

وأضاف الراعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «القاهرة الآن» المُذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء اليوم الإثنين، أن الظروف المناخية منعت الفريق من الوصول إلى الملعب.

Advertisements

وتابع: «كانت نيّتنا طيبة في المشاركة، وجمعنا الأولاد من التمرين وتحركوا في الأوتوبيس، وما كانوش متغدِّيين، ووقفوا اشتروا مياهًا وعصائر وشيكولاتة».

وأوضح مدير الإعلام بنادي الزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادي، تراجع عن عدم لعب المباراة، بعدما طلب منه وزير الشباب لعب المباراة بالناشئين إذا كان يخشى على لاعبيه الأساسيين من الإصابة.

وعن المشاركة في باقي مباريات الدوري، قال الراعي إن للزمالك دورًا وطنيًّا وسيشارك في البطولات المحلية؛ حرصًا على سمعة الكرة المصرية حتى لو بالناشئين.