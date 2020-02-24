شكرا لقرائتكم خبر عن بفرمان من الخطيب.. الأهلي: منع الحديث عن مباراة القمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي، أصدر قرار بمنع أي لاعي أو إداري أو فرد من الجهاز الفني من الحديث عن مباراة القمة الأخيرة.
وقال «عبدالحفيظ» في تصريحات تلفزيونية لقناة «الأهلي» :«بعد المباراة ابلغت جميع اللاعبين والجهاز الفني بقرار رئيس النادي بعدم الحديث عن المباراة.
وأضاف:«سنتحدث فقط عن مواجهتي صنداونز بدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 29 من الشهر الجاري والعودة يوم 7 مارس.
واوضح، أن الأهلي أغلق صفحة مباراة القمة، والفريق أمامه مواجهتي أمام صنداونز وخاض اول تدريب بملعب القاهرة مساء اليوم استعدادا لمواجهة الذهاب.
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