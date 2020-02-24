شكرا لقرائتكم خبر عن برونزية جديدة لنادي حلوان في بطولة القاهرة الشتوية للسباحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت السباحة نيجار موسى لاعبة نادي حلوان العام على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 50 متر ظهر ببطولة القاهرة الشتوية موسم 2020.
وتعد هذه الميدالية الثانية لنادي حلوان خلال البطولة، في إطار السياسة التي ينتهجها مجلس إدارة النادي، برئاسة النائب إسماعيل نصر الدين، وتحت شعار صناعة محلية 100%.
وتقوم السياسة على أن يتم تدريب لاعبي السباحة داخل أرحاء النادي دون الاستعانة بتدريبات خارجية وتحت إشراف جهاز السباحة.
عمرو عبدالعظيم رئيس قطاع السباحة، محمود سليمان المدير الفني.
مصطفى طارق مدرب
اكرامي احمد مدير قطاع البراعم
عبدالله ابوطالب نائب رئيس قطاع السباحة
احمد محمود المدير الإداري
احمد جميل المدير الفني للياقة البدنية
احمد جمعة ادارى فرق السباحة
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