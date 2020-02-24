اخبار الرياضه

برونزية جديدة لنادي حلوان في بطولة القاهرة الشتوية للسباحة

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن برونزية جديدة لنادي حلوان في بطولة القاهرة الشتوية للسباحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت السباحة نيجار موسى لاعبة نادي حلوان العام على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 50 متر ظهر ببطولة القاهرة الشتوية موسم 2020.

وتعد هذه الميدالية الثانية لنادي حلوان خلال البطولة، في إطار السياسة التي ينتهجها مجلس إدارة النادي، برئاسة النائب إسماعيل نصر الدين، وتحت شعار صناعة محلية 100%.

وتقوم السياسة على أن يتم تدريب لاعبي السباحة داخل أرحاء النادي دون الاستعانة بتدريبات خارجية وتحت إشراف جهاز السباحة.

عمرو عبدالعظيم رئيس قطاع السباحة، محمود سليمان المدير الفني.

Advertisements

مصطفى طارق مدرب

اكرامي احمد مدير قطاع البراعم

عبدالله ابوطالب نائب رئيس قطاع السباحة

احمد محمود المدير الإداري

احمد جميل المدير الفني للياقة البدنية

احمد جمعة ادارى فرق السباحة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برونزية جديدة لنادي حلوان في بطولة القاهرة الشتوية للسباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا