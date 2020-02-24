شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: الزمالك سيهبط للدرجة الرابعة إذا انسحب من مباراة ثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قال محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية الدولية، إن الزمالك خسر مباراة القمة بنتيجة 2-0 وفقا للائحة اتحاد الكرة. وتابع «بيومي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «التذرع بالأمطار حديث لا يسمن ولا يغني من جوع، كون اللائحة تقر بوجوب وصول الفريقين قبل 3 ساعات من المباراة». وأضاف: «حال تكرر انسحاب الزمالك يهبط رسميا إلى الدرجة الرابعة بالدوري الممتاز وفقا للائحة».

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