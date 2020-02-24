شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انسحاب الزمالك.. وليد سليمان يركع على ركبتيه احتفالًا بفوز المارد الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر وليد سليمان، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن فرحته بالانتصار على الزمالك، بعد انسحاب المارد الأبيض في لقاء القمة رقم 119 بين القطبين بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وانسحب الزمالك من لقائه أمام الأهلي بالقمة في ملعب القاهرة ولم يحضر الفريق حتى بعد 20 دقيقة من إطلاق صافرة البداية، ليعلن حكم المواجهة الفريق الأحمر فائزاً طبقاً للوائح والقوانين.

وقام سليمان بالركوع على ركبتيه مظهراً احتفاله الساخر بفوز الأهلي عقب نهاية صافرة المباراة وانسحاب الزمالك في مشهد مثير.