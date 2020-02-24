شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وستهام ( التشكيل الرسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه اليوم في مواجهة وستهام يونايتد، خلال المباراة المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم، على ملعب أنفيلد في اطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وجاء التشكيل كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: أرنولد- فان دايك- جوميز- روبرتسون. خط الوسط: فابينيو- فينالدوم- نابي كيتا. الهجوم: صلاح – فيرمنيو- ماني.

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