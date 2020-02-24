شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يعلق على انسحاب الزمالك: غياب المنافس يمنحنا 3 نقاط لنتربع على قمة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق الحساب الرسمي للنادي الأهلي في «تويتر» على انسحاب الزمالك من مباراة القمة، اليوم الاثنين، قائلًا: «غياب المنافسة أمام البطل ???? دائمًا من الموروثات التاريخية في بطولة الدوري ????». وتابع الأهلي: «غياب المنافس اليوم يمنح فريقنا 3 نقاط ليواصل تربعه على قمة الدوري بالعلامة الكاملة».

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