شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «الزمالك مالعبش مباراة القمة لإن دي إرادة ربنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إن إرادة ربنا هي التي منعت الزمالك من خوض مباراة القمة اليوم أمام الأهلي والتي كان مقررا لها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

وقال منصور، في تصريحات لقناة «صدى البلد»: «الزمالك ما لعبش مباراة القمة لإن دي إرادة ربنا».

وتابع: «كل ما حدث موثق ومسجل وأتحدى أي حد يخصم نقطة من الزمالك»، معلقا: «الزمالك ما انسحبش.. ومافيش نقطة هتتخصم من الفريق بالدور».