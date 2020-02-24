شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. حكم مباراة القمة يعلن انسحاب الزمالك وفوز الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ألغى الحكم الليتوانى، جيديميناس ماسيكا، مباراة القمة، التى كان مقررا إقامتها اليوم الإثنين، والمؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى المصري الممتاز لعدم حضور الزمالك.

واستدعى نادي الزمالك 16 لاعبا فقط بقائمة فريقه، استعدادا لخوض مباراة القمة أمام الأهلى، إلا أن اللاعبين غادروا الحافلة وتوجهوا لمنازلهم بعد فشلهم فى الوصول إلى استاد القاهرة.