شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. الأهلي في الملعب والزمالك لم يحضر أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في مشهد غريب على الملاعب وقف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد انطلاق صافرة الحكم، في القمة 119 بين الأهلي والزمالك بإستاد القاهرة، بعد أن فشل لاعبو الزمالك في الوصول إلى الاستاد بسبب الأمطار.

وغادر لاعبو شباب الزمالك حافلة الفريق التي كانت في طريقها إلى استاد القاهرة، لخوض مباراة القمة امام الأهلي، بعد أن تعطلت بهم في ميدان التحرير.

وأثبت إداري فريق الزمالك الواقعة في محضر رسمي لإرسالها إلى اتحاد الكرة لبيان سبب عدم ذهاب الفريق إلى الملعب لخوض المباراة.

استاد القاهرة الدولي خالي من لاعبي نادى الزمالك

استاد القاهرة الدولي خالي من لاعبي نادى الزمالك

استاد القاهرة الدولي خالي من لاعبي نادى الزمالك

استاد القاهرة الدولي في انتظار لاعبي نادى الزمالك لحضور مباراة القمة

استاد القاهرة الدولي في انتظار لاعبي نادى الزمالك لحضور مباراة القمة

استاد القاهرة الدولي في انتظار لاعبي نادى الزمالك لحضور مباراة القمة

استاد القاهرة الدولي في انتظار لاعبي نادى الزمالك لحضور مباراة القمة

استاد القاهرة الدولي في انتظار لاعبي نادى الزمالك لحضور مباراة القمة

استاد القاهرة الدولي في انتظار لاعبي نادى الزمالك لحضور مباراة القمة