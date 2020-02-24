شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الزمالك يستخف بعقول الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ما يفعله الزمالك استخفاف بعقول الجماهير.

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وأضاف متعب خلال تواجده بالاستديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك، عبر قناة أون سبورت، اليوم: «لو هذه المباراة كانت في بطولة إفريقيا هل كان الزمالك سيتأخر؟ كان سيتحرك مبكرًا ولن يتأخر فلا نستخف بعقول الناس».

وتابع: «نتعامل باحترافية، ولو أرفض اللعب أعلن ذلك، لكن لا أقول الطريق مزدحم وسأحرر محضرا هذا كلام ليس له قيمة، ضعوا الترجي مكان الأهلي ولنرى هل الزمالك كان سيتأخر أم لا».

وواصل: «هناك أشخاص ستعترض على غضبنا الآن، ما يحدث تهريج واستخفاف بعقول الناس، أنا أتحدث عن شكل بلدي والدولة، هل لا نستطيع تنظيم مباراة في الدوري العام! الحكم الليتواني يقول هذا الأمر أول مرة أراه في حياتي».