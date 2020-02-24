شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: «الزمالك ما انسحبش.. ومافيش نقطة هتتخصم من الفريق بالدوري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تحدث مرتضى منصور، رئيس الزمالك، حول مباراة الأهلي والزمالك المقررة اليوم في استاد القاهرة.
وقال منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «كل ما حدث موثق ومسجل وأتحدى أي حد يخصم نقطة من الزمالك»، معلقا: «الزمالك ما انسحبش.. ومافيش نقطة هتتخصم من الفريق بالدور».
وحول توجه أتوبيس لاعبي الزمالك إلى الاستاد من عدمه، قال منصور: «لا تعليق»، مردفا: «لا أعلم أين الأتوبيس هو موصلش المباراة».
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