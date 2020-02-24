شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: أتمنى عدم وصول حافلة الزمالك واعتماد فوز الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمنى أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، اعتماد فوز الأهلي على الزمالك وعدم وصول حافلة الأبيض إلى استاد القاهرة.

وقال ميدو عبر حسابه على موقع تويتر: «أتمنى من كل قلبي أن يتعثر ناشئو الزمالك في الوصول لاستاد القاهرة في الموعد المحدد، وأن يتم احتساب النتيجة ٠-٢ لصالح الأهلي».

واختتم: «هذا هو أفضل سيناريو ممكن لجميع الأطراف، أعرف الأوامر التي حصل عليها مسؤولو فريق الشباب، وصدقوني عدم وصول الفريق أكرم بكثير للجميع!!».