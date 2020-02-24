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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيجواين يعود ليوفنتوس قبل موقعتي ليون وانتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
اعلن نادي يوفنتوس الايطالي عودة مهاجمه الارجنتيني جونزالو هيجواين الى التمارين وجهازيته لمواجهتي ليون الفرنسي في دوري الابطال وانتر ميلان في قمة الكالتشيو.
وغاب غونزالو عن مواجهة سبال الاخيرة بسبب اوجاع في اسفل الظهر ولكنه اصبح جاهزا للمباراتين.
من ناحية اخرى عاد البرازيلي دوجلاس كوستا الى التمارين الجماعية ولكنه بقي يتابع تمارين فردية من اجل متابعة العلاج من الاصابة التي المت به في الفترة الاخيرة.
يذكر ان هذه ليست الاصابة الاولى لهيغواين هذا الموسم وهي الثالثة العضلية بالنسبة للبرازيلي المميز.
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