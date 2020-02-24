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هيجواين يعود ليوفنتوس قبل موقعتي ليون وانتر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

اعلن نادي ​يوفنتوس​ الايطالي عودة مهاجمه الارجنتيني جونزالو ​هيجواين الى التمارين وجهازيته لمواجهتي ليون الفرنسي في دوري الابطال و​انتر ميلان​ في قمة الكالتشيو.

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وغاب غونزالو عن مواجهة سبال الاخيرة بسبب اوجاع في اسفل الظهر ولكنه اصبح جاهزا للمباراتين.

من ناحية اخرى عاد البرازيلي دوجلاس كوستا الى التمارين الجماعية ولكنه بقي يتابع تمارين فردية من اجل متابعة العلاج من الاصابة التي المت به في الفترة الاخيرة.

يذكر ان هذه ليست الاصابة الاولى لهيغواين هذا الموسم وهي الثالثة العضلية بالنسبة للبرازيلي المميز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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