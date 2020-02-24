يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 شاهد بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتدشاهد بث مباشر YALLA SHOOT PLUS مباريات الدوري الإنجليزي، حيث يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري (محمد صلاح) نظيره فريق وست هام يونايتد اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي –تابع بث مباشر مباراة LIVERPOOL.

شاهد بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد مشاهدة مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام اليوم ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل ليفربول المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة “. وفيما يلي تشكيل ليفربول: Advertisements أليسون - أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون - فابينيو - فينالدوم - كيتا - ماني - صلاح - فيرمينو. بينما أتى تشكيل وست هام كالأتي: فابيانسكي - نجاكيا - ديوب - أوجبونا - كريسويل - رايس - نوبل - سوتشيك - سنودجراس - أندرسون - أنطونيو. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر

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