شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول وويست هام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 ضمن منافسات الجولة الـ 27 من ​الدوري الإنكليزي​ لكرة القدم، يستضيف متصدر الدوري ​ليفربول​ فريق ​ويست هام​ يونايتد على ملعب أنفيلد.

تشكيلة ليفربول: أليسون – أرنولد – غوميز – فان دايك – روبرتسون – فابينيو – فينالدوم – كيتا – ماني – ماني – صلاح – فيرمينو Advertisements البدلاء: أدريان – لوفرين – تشامبرلين – مينامينو – لالانا – أوريغي – ماتيب تشكيلة ويست هام يونايتد: فابيانسكي – نغاكيا – ديوب – أوغبونا – كريسويل – رايس – نوبل – سوسيك – سنودغراس – أنديرسون – أنتونيو البدلاء: راندولف – زاباليتا – بالبوينا – لانزيني – فورنالز – بوين - هالر

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