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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الإيطالي يدرس استكمال الدوري بدون جماهير. والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
يبدو أن الدوري الإيطالي سيستمر بدون حضور المشجعين داخل أرضية الملعب، نتيجة إنتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، بداية من مدينة ميلانو الإيطالية.
وقرر الأتحاد الإيطالي في وقت سابق بتأجيل عدد كبير من المباريات سواء في دوري الدرجة الأولي أو الثانية بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل.
وأكدت صحيفة لاجازيتا الإيطالية إنه من المرجح أن تسمح الحكومة الإيطالية بإقامة منافسات دوري الدرجة الأولي والثانية الإيطالي بدون حضور جماهيري بعد تقديم إقتراح من قبل الاتحاد الإيطالي.
وأضافت الصحيفة أن الساعات المقبلة ستشهد توقيع ذلك القرار رسمياً من قبل جوسيبي كونتي رئيس وزراء آيطاليا لإستكمال فعاليات الكالتشيو بدون جمهور.
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