شكرا لقرائتكم إلغاء مباراة الاهلي والزمالك.. والحكم يعلن انسحاب الأبيض رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن جيديميناس ماسيكا حكم مباراة الأهلي والزمالك إلغاء اللقاء بعد 20 دقيقة من موعد انطلاقه لعدم وصول فريق الزمالك لملعب استاد القاهرة، وتواجد فريق الأهلي فقط.

وانتظر حكم المباراة 20 دقيقة ليصل فريق الزمالك وهو ما لم يحدث ليعلن انتهاء المباراة رسميا بانسحاب الزمالك.

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة احمد عبد المقصود علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري، وهو تشكيل من ناشئي الزمالك مواليد 2001 و2000 و99.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمي: محمد كامل

خط الدفاع: حاتم سكر ، يوسف محمود ، محمد الخضري ، حسام حسن

خط الوسط: سيف فاروق جعفر ، محمد حسام بيسو ، يحيي مفتاح

خط الهجوم: مصطفي طارق مصطفى، رضا محمد ، حسام اشرف

ووصل طاقم التحكيم الليتواني، الذي يدير مباراة الأهلي والزمالك، التي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز، إلى استاد القاهرة.

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ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم من ليتوانيا مكون من:

جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس.. مساعد أول

كاسلوسكاس.. مساعد ثان

دوناتاس رامساس.. حكم رابع.

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين والمؤجلة من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتشهد القمة حالة من الجدل بعدما أعلن الزمالك الانسحاب من الدوري قبل أن يستقر مسئولوه على خوض المباراة بالناشئين للهروب من شبح العقوبات.

وفور وصول حافلة الفريق، حرص الجهاز الفني على معاينة أرض الملعب بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم.

ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 15 مباراة