شكرا لقرائتكم طارق يحيى بعد انسحاب الزمالك: السماء رفضت خوض مباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق إن السماء كأنها رفضت خوض مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بسبب هطول الأمطار الغزيرة والإزدحام المروري موضحا أن ذلك يعد انتضارا كبيرا لإرادة الله ومجلس إدراة النادى الأبيض برئاسة مرتضى منصور.

أضاف طارق يحيى خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك أن أشار في وقت سابق أن لقاء القمة سوف يضر بفريقى الأهلى والزمالك بسبب إقبال الفريقين على مواجهات مهمة بدورى أبطال أفريقيا.

تابع يحيى :" لعب القمة كان سيحمل اللاعبين فوق طاقتهم وكان من الوارد أن يتعرض أي منهم للإصابة ويخسروا عناصر مهمة قبل مباريات دورى أبطال أفريقيا".

وأطلق الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، صافرته معلنًا إلغاء مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى بسبب عدم حضور لاعبى الفريق الأبيض.

وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.

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