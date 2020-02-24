شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يغادرون أتوبيس الفريق فى طريقهم إلى منازلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر لاعبو الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصور، أتوبيس الفريق المتوجه إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلى فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع، فى طريقهم إلى منازلهم، حسب ما جاء فى قناة أون سبورت.

وكان أححمد عبد المقصود المدير الفنى لفريق الزمالك المكلف بإدارة مباراة الفريق أمام الأهلى أكد منذ قليل، أن اتوبيس الفريق تعطل أعلى كوبرى أكتوبر، وأن الفريق نزل بالكامل وقام بـ"زق" الأتوبيس لتحريكه.

وقال عبد المقصود فى تصريح خاص لقناة اون سبورت: الاتوبيس تعطل ونحن الان فى ميدان التحرير، مؤكدا ان الاتوبيس استغرق 3 ساعات فى الطريق حتى الان، وان معه فريق كامل يتكون من 16 لاعبا من مواليد 2000، 2001، 99.

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وأعلن الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة احمد عبد المقصود على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الأهلى المؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى، وهو تشكيل من ناشئى الزمالك مواليد 2001 و2000 و99.